Deutsche Bank : devrait lever 1,4 milliard d'euros avec l'IPO de DWS

Le produit de cette IPO, qui devrait s'élever à 1,4 milliard d'euros, et la valorisation sont inférieurs à ce qu'espérait la banque mais le début des cotations vendredi en Bourse de Francfort représentera l'étape la plus tangible de la restructuration de la première banque allemande entreprise par le président du directoire John Cryan.

L'IPO de DWS, préparée depuis plus d'un an, s'annonce comme une des plus importantes cette année en Allemagne et s'inscrit dans le cadre d'une vaste réorganisation du groupe affaibli par des litiges coûteux et des scandales financiers.

DWS a annoncé que 44,5 millions d'actions avaient été placées auprès des investisseurs.

La banque espérait au départ lever jusqu'à deux milliards d'euros, en vendant 25% du capital de sa filiale, soit 50 millions de titres.

Lors du processus d'IPO, la banque a revu à la baisse ses prévisions.

Deutsche Bank a annoncé le 11 mars que Nippon Life Insurance Company avait convenu d'acquérir une part de 5,0% de DWS au prix d'introduction.

Une entrée en Bourse réussie constituerait un succès pour Deutsche Bank, qui a connu trois années consécutives de pertes.

Mercredi, le directeur financier de la banque James von Moltke a averti que l'euro fort et la hausse des coûts de financement devraient avoir un impact négatif de 450 millions d'euros sur les résultats du groupe au premier trimestre 2018.. Mais il s'est dit optimiste pour DWS.

(Victoria Bryan et Tom Sims; Wilfrid Exbrayat et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)