Deutsche Bank: le prix d'émission de la filiale DWS fixé à 32,50 euros

Francfort (awp/afp) - Deutsche Bank a fixé jeudi à 32,50 euros le prix d'émission pour l'action de DWS, sa filiale de gestion d'actifs, qui fera son entrée à la Bourse de Francfort vendredi et veut développer sa notoriété.

Ce prix, qui valorise DWS à 6,5 milliards d'euros et en fait un candidat à l'indice MDax des valeurs moyennes, se situe près du milieu de la fourchette entre 30 et 36 euros proposée par Deutsche Bank lors de la période de souscription.

La banque allemande a placé 44,5 millions d'actions de sa filiale auprès d'investisseurs, y compris l'option de surallocation pour 4,5 millions de titres.

Ainsi, 22,25% du capital de la société va devenir flottant, tandis que l'offre de titres a été "sursouscrite près de 2,5 fois", a indiqué à l'AFP une source financière proche du dossier.

La première banque allemande va empocher au passage 1,4 milliard d'euros au lieu d'un maximum possible de 1,8 milliard.

Le cercle des nouveaux actionnaires va compter le premier assureur-vie japonais Nippon Life, avec 5% des actions, présenté par le directeur général de DWS Nicolas Moreau comme le partenaire idéal pour se développer en Asie.

Avec 700 milliards d'euros d'actifs sous gestion, DWS brasse moitié moins d'argent que son concurrent français Amundi, et se trouve encore plus distancé par le géant américain Blackrock, avec 5.100 milliards d'euros en portefeuille.

"L'introduction en Bourse nous donne une plus grande visibilité et une plus grande flexibilité pour atteindre nos objectifs de croissance", a déclaré Nicolas Moreau, directeur général de DWS, cité dans un communiqué, alors que la marque DWS est pour l'heure principalement connue en Allemagne.

