Deutsche Bank : profit imposable divisé par deux

26/04/2018 | 09:57

Deutsche Bank publie un bénéfice net de 120 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2018, contre 575 millions un an auparavant, ainsi qu'un profit imposable divisé par deux pour se trouver ramené à 432 millions d'euros.



En baisse de 5% à sept milliards d'euros, les revenus nets ont souffert avant tout d'effets de changes, surtout l'appréciation de l'euro face au dollar, et de moindres revenus en banque de financement et d'investissement (BFI).



Par ailleurs, Deutsche Bank fait part de son intention de recentrer sa division BFI sur ses clients européens et les activités où il bénéficie de positions fortes, ainsi que de prendre des mesures supplémentaires de réductions de coûts à court et moyen termes.



