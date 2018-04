Deutsche Bank : réduit la voilure dans la banque d'investissement

"Deutsche Bank est profondément enracinée en Europe - nous voulons ici apporter à nos clients un accès à des solutions de financement globales", a déclaré le nouveau président du directoire Christian Sewing, en poste depuis quelques semaines.

"C'est ce sur quoi nous concentrerons nos efforts de manière plus décisive", a-t-il ajouté, tournant la page de trois décennies d'expansion dans la banque d'investissement qui ont fini par coûter cher à la banque allemande.

La réorganisation, qui se traduira par des suppressions d'emplois et de nouveaux coûts de restructuration, résulte de la revue interne décidée avant la nomination de Christian Sewing et désignée en interne sous le nom de "Projet Colombo".

L'essentiel des suppressions de postes concernera les Etats-Unis et l'Asie, a précisé Deutsche Bank. Elle n'a fourni aucun chiffre mais des responsables de la banque ont évoqué des réductions d'effectifs "significatives" et une accélération des efforts déjà entrepris dans cette voie.

Les réductions d'effectifs sont "douloureuses mais malheureusement inévitables pour assurer la compétitivité de notre banque sur le long terme", a déclaré Christian Sewing, venu de la banque de détail.

En conséquence, la banque a relevé sa prévision de coûts de restructuration à 800 millions d'euros pour 2018, au lieu de 500 millions précédemment.

L'action Deutsche Bank est peu changée à la Bourse de Francfort à la mi-journée, affichant une hausse modique de 0,08% à 12,00 euros dans un marché allemand en progression de 0,2%.

BÉNÉFICE EN BAISSE À €120 MLNS AU T1

Le groupe a annoncé un bénéfice en forte baisse et nettement inférieur aux attentes pour le premier trimestre, à 120 millions d'euros contre 575 millions un an plus tôt. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 379 millions d'euros.

Les annonces de jeudi font suite à plusieurs semaines agitées qui ont vu l'éviction de l'ex-président du directoire John Cryan et le départ de plusieurs autres cadres dirigeants.

L'agence de notation Standard & Poor's a placé sa note de crédit de la banque sous surveillance avec implication négative ce mois-ci, estimant que le remaniement à sa tête pourrait prolonger la restructuration.

Le directeur financier de Deutsche Bank, James von Moltke, a dit espérer jeudi que les annonces du jour aient un impact positif sur le profil de crédit de la banque.

Deutsche Bank a expliqué que les suppressions de postes auraient un impact négatif sur les revenus de 2018 mais permettraient d'améliorer les résultats sur le moyen terme.

La banque va réduire ses opérations de trading et ses relations avec les hedge funds aux Etats-Unis tout en lançant un réexamen de ses opérations mondiales de trading "en vue de réduire leur plate-forme."

De manière générale, elle s'attend à une stagnation de ses revenus dans le trading obligataire cette année et une baisse dans le trading actions et l'activité de conseil, trois activités où les résultats ont chuté au premier trimestre.

Les performances de Deutsche, qui a reconnu une baisse de ses parts de marché, contrastent avec les résultats de trading positifs annoncés par les grandes banques de Wall Street.

(Tom Sims et Arno Schütze, Véronique Tison pour le service français)