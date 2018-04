Deutsche Bank : trois membres proposés pour le conseil

04/04/2018 | 13:41

Deutsche Bank indique qu'il va proposer la nomination de trois nouveaux membres à son conseil, dont celle de John Thain, ancien directeur général (CEO) de Merrill Lynch et du NYSE, et actuellement membre du conseil d'Uber.



Le conseil de surveillance soumettra aussi à l'assemblée générale du 24 mai, les candidatures de Mayree Clark, fondatrice d'Eachwin Capital qui a passé auparavant 24 ans chez Morgan Stanley, et de Michele Trogni, qui a travaillé durant 25 ans chez UBS.



Comme annoncé le mois dernier, le groupe bancaire allemand confirme en outre que Norbert Winkeljohann, le président du conseil de direction de PricewaterhouseCoopers Europe, sera proposé comme nouveau membre du conseil de surveillance.



