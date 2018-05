Deutsche Telekom : le bénéfice net en hausse

09/05/2018 | 10:53

Le groupe Deutsche Telekom a fait état ce mercredi d'une hausse sensible (+32,8%) de son bénéfice net au titre du premier trimestre 2018.



Le plus important opérateur télécoms d'Europe indique cependant que son chiffre d'affaires a baissé, de 3,9%, passant de 18,646 milliards à 17,924 milliards d'euros, en raison notamment d'effets de change défavorables. L''Ebitda ajusté est pour sa part resté stable, à 5,55 milliards d'euros.



Deutsche Telekom vise désormais un Ebitda sur l'exercice fiscal de 23,3 milliards d'euros. C'est légèrement plus que l'objectif précédent de 23,2 milliards.



