S&P envisage d'abaisser la note de Deutsche Bank

New York (awp/afp) - L'agence de notation Standard and Poor's (S&P) a averti jeudi qu'elle envisageait d'abaisser la note de solidité financière de long terme de Deutsche Bank, estimant que le récent changement de PDG allait entraîner une "longue" et "coûteuse" restructuration.

La note attribuée actuellement à la première banque allemande est de "A-" mais S&P va la réévaluer dans les prochaines semaines et devrait l'abaisser, prévient l'agence.

Cette décision "reflète notre opinion que Deutsche Bank va faire l'objet d'une longue et/ou beaucoup plus coûteuse restructuration de son modèle économique que ce que nous anticipions", explique S&P. Ceci devrait se traduire par un décrochage comparé aux établissements rivaux.

L'agence de notation ajoute toutefois qu'il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions du changement de PDG car le nouvel homme fort de la banque n'a pas encore annoncé ses priorités.

"Ce changement peut être un tremplin pour la banque lui permettant d'évoluer rapidement vers un modèle économique plus durable et solidement rentable", conclut-elle.

Deutsche Bank a limogé dimanche son PDG, John Cryan, remplacé par Christian Sewing, qui était en charge de la banque de détail et aux particuliers.

Ce remplacement pourrait amorcer, de l'avis d'analystes, un changement de stratégie historique pour l'établissement, au profit de la banque de détail et aux dépens des activités de banque d'investissement.

John Cryan a réussi en partie à assainir la situation de la principale banque allemande en terme de revenus, en réglant de nombreux litiges juridiques, notamment aux Etats-Unis.

Mais il a enregistré trois exercices déficitaires d'affilée, dont une perte nette de 735 millions d'euros et une baisse de 12% du chiffre d'affaires en 2017, et n'a pas trouvé de solution au casse-tête qu'est devenue la banque d'investissement depuis la crise financière de 2008.

afp/rp