Deutsche Bank : Oddo abaisse son opinion et l'objectif

07/05/2018 | 11:09

Oddo a abaisser sa recommandation sur le titre à Alléger (contre Neutre) et son objectif de cours à 9,4 E 'après les annonces décevantes du nouveau management'.



'DBK ne pourra pas retrouver une rentabilité suffisante pour faire face à un possible retournement de cycle. Ce risque spécifique sur les fonds propres futurs impacte la valorisation' explique Oddo.



' Les quelques données chiffrées publiées à l'occasion des résultats T1 2018 suggèrent que les restructurations supplémentaires sont finalement limitées' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo ajuste en baisse ses prévisions pour intégrer les déceptions sur le potentiel de redressement des résultats et les craintes accrues de pertes de parts de marché.



Ses prévisions de BN révisées sont inférieures d'environ 10% au consensus avant publication des résultats 2018. Oddo estime que le consensus pourrait être révisé en baisse.



