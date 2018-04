Deutsche Börse: Profit en baisse de 11% au premier trimestre, nouveau plan stratégique

Theodor Weimer, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, veut tirer un trait sur un passé marqué par une affaire de délit d'initié et par une tentative d'alliance avortée avec la Bourse de Londres.

La feuille de route arrêtée au cours d'un conseil de surveillance mercredi prévoit une accélération de la croissance "dans des segments d'activités ciblés" et une hausse des investissements dans les nouvelles technologies, a dit l'opérateur de la Bourse de Francfort.

Des réductions de coûts dont les modalités n'ont pas été précisées permettront de financer la croissance et les investissements, a dit Deutsche Börse qui prévoit toutefois une augmentation de ses effectifs.

Le bénéfice net au titre du premier trimestre est ressorti à 249 millions d'euros contre 280,1 millions un an plus tôt et 254 millions attendu par le consensus des analystes interrogés par Reuters.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 691,6 millions d'euros contre 679 millions attendu par le consensus.

Deutsche Börse prévoit une progression d'au moins 5% par an de son chiffre d'affaires et d'environ 10% à 15% par an de son bénéfice net jusqu'en 2020, dans le cadre de son plan stratégique qui prolonge ainsi les objectifs déjà affichés pour 2018.

(Tom Sims, Marc Joanny pour le service français)

