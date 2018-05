Deutsche Post : manque les attentes au 1er trimestre

08/05/2018 | 11:17

Deutsche Post dévisse de 6,7% à Francfort, après la publication par le groupe de logistique d'un profit opérationnel en hausse de 2,3% à 905 millions d'euros au titre du premier trimestre, mais inférieur au consensus qui était de 961 millions selon Commerzbank.



Ce dernier, qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver', souligne que le profit opérationnel de la division PeP (poste, commerce en ligne et colis) a manqué le consensus de 10% du fait de l'inflation des coûts de transport et de personnel.



A 14,7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de Deutsche Post a reculé en raison d'effets de change et de la cession de la filiale Williams Lea Tag. Sur une base organique, les revenus trimestriels se sont toutefois accrus de 6,4%.



