Deutsche Post : stable après ses résultats annuels

07/03/2018 | 13:53

Deutsche Post DHL reste à peu près stable (-0,1%) à Francfort, après l'annonce par le groupe de logistique qu'il a atteint son objectif de profit d'exploitation pour l'exercice 2017, avec une hausse de 7,2% à 3,74 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 5,4% à 60,4 milliards d'euros, avec des croissances particulièrement dynamiques pour la division DHL Express, ainsi que pour les activités e-commerce et colis allemands et internationaux.



Le groupe allemand va proposer un dividende en augmentation à 1,15 euro par action, et déclare viser un profit d'exploitation en progression aux environs de 4,15 milliards, ce qui est jugé 'un peu prudent' par certains analystes.



