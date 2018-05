Deutsche Post : Commerzbank n'est plus à 'achat'

08/05/2018 | 11:00

Commerzbank dégrade sa recommandation sur Deutsche Post de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours de 41 euros, jugeant les objectifs 2018 du groupe allemand de logistique comme étant 'à risques' après un point trimestriel.



'Le bon message de notre revue initiale du premier trimestre est que les dynamiques de marché semblent fortes dans les divisions PeP (poste, commerce en ligne et colis) et express', reconnait l'intermédiaire financier.



Le broker souligne toutefois que le profit opérationnel PeP a manqué le consensus de 10% du fait de l'inflation des coûts de transport et de personnel. 'Nous soupçonnons que tout n'est pas de nature exceptionnel', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.