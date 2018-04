Deutsche Telekom : toujours à l'achat, UBS vise 18,2 euros

24/04/2018 | 11:01

UBS est toujours d'avis d'acheter l'action de l'opérateur télécoms historique allemand Deutsche Telekom. Selon les analystes, la croissance du groupe est sous-estimée, et 'la réappréciation du titre peut (donc) se poursuivre'. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 18,2 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de plus de 25%.



A en croire une note de recherche, 'les inquiétudes relatives aux investissements dans la fibre optique en Allemagne ont éclipsé une inflexion notable des ventes sur le marché domestique et en Europe.' En effet, le marché domestique du groupe donne enfin des signes de reprise, et le reste de l'Europe aussi. 'Nous estimons de plus que les mesures d'économies en Allemagne sont sous-estimées', indique une note de recherche.



Autre argument développé : 'l'éventuelle consolidation des opérateurs mobiles aux Etats-Unis (où Deutsche Telekom détient T-Mobile, ndlr) accroît le potentiel de hausse du titre', indique UBS. Les analystes estiment en conséquence de la dépréciation subie par le titre ces 12 derniers mois est exagérée, et que son 're-rating' peut continuer.



UBS relève enfin que le rendement offert par le dividende de Deutsche Telekom est de 5,1% au titre de 2018.









