DEVOTEAM : bondit après le relèvement de son objectif de revenus

Devoteam bondit de 8,55% à 99 euros grâce au relèvement de son objectif de chiffre d’affaires 2018. Compte tenu du niveau de croissance organique du premier trimestre, le groupe de conseil en technologies et management vise un chiffre d'affaires annuel à 625 millions d'euros contre " plus de 615 millions d'euros auparavant ". Cette nouvelle prévision reflète une croissance organique de plus de 12,5% versus " plus de 10% " dans le précédent communiqué.La société table par ailleurs par ailleurs un taux de marge d'exploitation qui devrait représenter 10,5% du chiffre d'affaires contre " près de 10,5% " précédemment.Sur les trois premiers mois de 2018, Devoteam a réalisé un chiffre d'affaires de 161,1 millions d'euros, en progression de 23%. Il a augmenté de 17%, hors effets de change et de périmètre et ce, malgré un effet calendaire défavorable : nombre de jours ouvrés inférieur de 1,8% à celui du premier trimestre 2017.Au 31 mars 2018, l'effectif du groupe est de 5 425 collaborateurs, contre 5 195 collaborateurs au 31 décembre 2017. Retraité des variations de périmètre, l'effectif est en augmentation nette de 216 personnes au premier trimestre 2018, comparé à une augmentation nette de 110 personnes au premier trimestre 2017.Le ratio de l'effectif facturable sur l'effectif total est à 86,3%, stable comparé au 31 décembre 2017.Le taux d'utilisation des ressources internes s'établit à 85,6% au premier trimestre 2018 et progresse de 2,5 points par rapport au premier trimestre 2017.