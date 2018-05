Devoteam : relèvement d'objectifs annuels

17/05/2018 | 14:12

Devoteam relève son objectif de chiffre d'affaires annuel à 625 millions d'euros ('plus de 615 millions' annoncé en mars dernier) et estime que sa marge d'exploitation devrait représenter 10,5% du chiffre d'affaires ('près de 10,5%' précédemment).



La société de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 161,1 millions d'euros au premier trimestre 2018, en croissance de 17% hors effets de change et de périmètre et ce, malgré un effet calendaire défavorable.



A taux de change et périmètre courants, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 23%, dont 1,4 point d'effet de change défavorable et des changements de périmètre ayant un impact positif de huit points.



