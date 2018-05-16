Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Devoteam    DVT   FR0000073793

DEVOTEAM (DVT)
Ajouter à ma liste  
Mes dernières consult.
Top consult.
Gérer les listes
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésAnalysesAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
Synthèse actualitéToute l'actualitéInterviewsCommuniqués sociétéPublications officiellesActualités du secteur

Devoteam : révise à la hausse l'objectif de croissance 2018

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
16/05/2018 | 19:47

16 mai (Reuters) - Devoteam SA:

* CHIFFRE DAFFAIRES T1 2018 DE 161,1 MILLIONS DEUROS ; ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE À 17%

* RÉVISION À LA HAUSSE DE LOBJECTIF ANNUEL DE CROISSANCE ORGANIQUE À PLUS DE 12,5% (CONTRE PLUS DE 10% AUPARAVANT)

* RELÈVE SON OBJECTIF DE CHIFFRE DAFFAIRES ANNUEL À 625 MILLIONS DEUROS (CONTRE "PLUS DE 615 MILLIONS DEUROS" ANNONCÉ EN MARS DERNIER)

* VISE UNE MARGE DEXPLOITATION QUI DEVRAIT REPRÉSENTER 10,5% DU CHIFFRE DAFFAIRES (VERSUS "PRÈS DE 10,5%" PRÉCÉDEMMENT). Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur DEVOTEAM
19:47DEVOTEAM : révise à la hausse l'objectif de croissance 2018
RE
11/05DEVOTEAM SA : publication du chiffre d'affaires trimestriel
27/04DEVOTEAM : Réctification d'AG
CO
09/04DEVOTEAM : Convocation Assemblée générale mixte
CO
22/03DEVOTEAM : Déclaration Dirigeants-Cession-1
CO
22/03DEVOTEAM : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
2017DEVOTEAM : Rapport financier
CO
2017DEVOTEAM : croissance interne de 7,8% au troisième trimestre.
AO
2017DEVOTEAM : hausse de 7,8% du CA trimestriel en organique.
CF
2017Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur DEVOTEAM
Plus de recommandations
Données financières (€)
CA 2018 620 M
EBIT 2018 63,7 M
Résultat net 2018 31,8 M
Trésorerie 2018 80,1 M
Rendement 2018 1,20%
PER 2018 24,44
PER 2019 20,31
VE / CA 2018 1,10x
VE / CA 2019 0,96x
Capitalisation 765 M
Graphique DEVOTEAM
Durée : Période :
Devoteam : Graphique analyse technique Devoteam | DVT | FR0000073793 | Zone bourse
Tendances analyse technique DEVOTEAM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 94,5 €
Ecart / Objectif Moyen 2,7%
Dirigeants
Nom Titre
Godefroy Louis de Bentzmann Chief Executive Officer
Stanislas Marie de Bentzmann Chairman-Management Board
Michel-Marie Bon Chairman-Supervisory Board
Sébastien Chevrel Chief Operating Officer
Grégoire Cayatte Chief Financial Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DEVOTEAM22.51%906
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-6.05%132 463
ACCENTURE2.61%100 045
TATA CONSULTANCY SERVICES27.41%97 183
VMWARE, INC.14.94%56 943
AUTOMATIC DATA PROCESSING8.66%56 153
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
253 286 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2018 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.