Devoteam : révise à la hausse l'objectif de croissance 2018

16 mai (Reuters) - Devoteam SA:
* CHIFFRE DAFFAIRES T1 2018 DE 161,1 MILLIONS DEUROS ;
ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE À 17%
* RÉVISION À LA HAUSSE DE LOBJECTIF ANNUEL DE CROISSANCE
ORGANIQUE À PLUS DE 12,5% (CONTRE PLUS DE 10% AUPARAVANT)
* RELÈVE SON OBJECTIF DE CHIFFRE DAFFAIRES ANNUEL À 625
MILLIONS
DEUROS (CONTRE "PLUS DE 615 MILLIONS DEUROS" ANNONCÉ EN MARS
DERNIER)
* VISE UNE MARGE DEXPLOITATION QUI DEVRAIT REPRÉSENTER
10,5% DU
CHIFFRE DAFFAIRES (VERSUS "PRÈS DE 10,5%" PRÉCÉDEMMENT).
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(Rédaction de Paris)