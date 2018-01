Bacardi met la main sur la Tequila Patron pour 5,1 milliards

New York (awp/afp) - Le groupe Bacardi Limited, basé aux Bermudes et fabriquant le célèbre rhum du même nom, a annoncé lundi avoir déboursé 5,1 milliards de dollars pour mettre la main sur Patron Spirits International, propriétaire de la tequila Patron.

Bacardi, qui détenait déjà une participation minoritaire dans Patron Spirits depuis 2008, en aura le contrôle total à la finalisation de la transaction prévue à la fin du premier semestre, est-il précisé dans un communiqué.

Le groupe vient ainsi garnir son portefeuille, qui comprend déjà les vodkas Eristoff et Grey Goose, ou encore le vermouth italien Martini, et va devenir le numéro 1 dans le segment du haut de gamme et le deuxième groupe de spiritueux par capitalisation boursière aux Etats-Unis, affirme-t-il. Il était jusqu'ici cinquième.

Patron Spirits International a été créé en 1989 par le milliardaire John Paul DeJoria, également derrière les shampoings et produits de soins Paul Mitchell, et s'est spécialisé dans les liqueurs haut de gamme.

Le groupe, dont le principal concurrent est la tequila Casamigos fondée notamment par l'acteur hollywoodien George Clooney, a enregistré des ventes évaluées à 1,6 milliard de dollars en 2016 par le cabinet spécialisé Euromonitor. Outre la tequila Patron, il produit Pyrat Rum et distribue Ultimat Vodka.

Cette transaction intervient au moment où les rivaux de Bacardi, fondé il y a 156 ans à Cuba et domicilié depuis aux Bermudes, se sont renforcés récemment dans le haut de gamme pour répondre aux goûts de consommateurs plus exigeants.

Le géant britannique des boissons alcoolisées Diageo a finalisé en août le rachat pour 1 milliard de dollars de Casamigos, tandis que Pernod Ricard USA a racheté les 16% du capital d'Avion Tequila qu'il ne détenait pas encore.

afp/rp