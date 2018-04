Diaxonhit, acteur incontournable du diagnostic in vitro et des sciences de la vie: Résultats annuels 2017 0 0 23/04/2018 | 17:46 Envoyer par e-mail :

Un nouveau Groupe

Acteur incontournable du diagnostic in vitro et des sciences de la vie EBITDA retraité pro forma positif à +0,4 M€ pour l'ensemble de l'exercice 2017, dépassant l'objectif initial d'EBITDA retraité positif pour le seul quatrième trimestre 2017.

Ventes de produits en hausse de 54% à 42,6 M€, et en hausse de 9% à 47,7 M€ sur une base pro forma .

Amélioration du résultat opérationnel de 48% (52% sur une base pro forma). Amélioration de 89% sur une base pro forma en excluant les amortissements d'actifs réévalués liés à l'acquisition d'Eurobio.

Charges financières et exceptionnelles concentrées sur 2017 et liées à l'effort de réduction de la dilution future des actionnaires, et à l'accélération du plan de réduction des coûts.

Perspectives prometteuses à la suite d'une intégration réussie, achevant la création d'un nouveau groupe bénéficiant d'atouts commerciaux uniques, avec un objectif de 25% de croissance de son chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années en dégageant une profitabilité significative.

Paris, France - 23 avril 2018 - Le Directoire de Diaxonhit (Euronext Growth, FR0013240934, ALEHT), groupe français leader dans le diagnostic médical de spécialité in vitro et les sciences de la vie, s'est réuni le 20 avril 2018 et a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2017. Ces comptes ont été vérifiés par le Conseil de Surveillance. Chiffres consolidés en M€ Commentaire (a) 2017 pro forma 2017 2016 Ventes de produits 1 47,7 42,6 27,6 Autres produits 1 0,5 0,8 PRODUITS D'EXPLOITATION 1 48,0 43,1 28,4 Achat de marchandises 2 (27,7) (19,9) Dépenses de recherche et développement 3 (2,1) (3,2) Frais marketing et commerciaux (b) 3 (11,5) (8,3) Frais généraux et administratifs 3 (5,5) (4,2) RESULTAT OPERATIONNEL 3 (3,4) (3,7) (7,1) Résultat opérationnel excluant les amortissements d'actifs réévalués 3 (0,6) (1,1) (5,8) EBITDA retraité 6 0,4 (0,2) (4,7) Résultat financier 4 (1,7) (0,4) Résultat exceptionnel 4 (1,8) (0,5) RESULTAT NET 5 (10,4) (10,0) (7,7) Résultat net excluant les amortissements d'actifs réévalués et écarts d'acquisition 5 (5,0) (5,3) (6,1) Niveau de trésorerie au 31 décembre 7 11,8 7,9 Les numéros de cette colonne font référence aux numéros des commentaires sur les résultats 2017 dans les pages suivantes Incluant les dotations aux amortissements d'actifs incorporels réévalués pour un total de 2,6 M€ en 2017 et 1,4 M€ en 2016 Commentaires sur les résultats annuels 2017 Produits d'exploitation Au cours de l'exercice 2017, les ventes de produits de diagnostic et sciences de la vie de Diaxonhit se sont établies à 42,6 M€, en progression de 54% par rapport à l'exercice 2016. Cette progression est la conséquence de l'acquisition en France d'Eurobio le 30 mars 2017 (le nouveau périmètre du groupe incluant les ventes réalisées par Eurobio depuis le 31 mars 2017) et aux Etats-Unis de Genbio le 31 juillet 2017 (le nouveau périmètre du groupe incluant les ventes réalisées par Genbio depuis le 1er août 2017). En excluant ces ventes, le chiffre d'affaires du groupe à périmètre constant se serait élevé à 28,1 millions d'euros, en croissance de 2% par rapport à l'exercice 2016. Sur une base pro forma, c'est à dire comme si seule Eurobio avait été acquise dès le premier janvier 2017, le total des ventes de produits se serait élevé à 47,7 M€, en progression de 9% par rapport aux ventes pro forma 2016, alors qu'en France, sur la même période, l'ensemble du secteur du diagnostic ne progressait que de 1,2%. Les mesures d'économie au niveau des laboratoires HLA des hôpitaux qui pesaient sur la compétitivité de la gamme transplantation, avaient impacté négativement le chiffre d'affaires de l'exercice 2016. Cet impact s'est réduit au cours de l'exercice 2017 avec un chiffre d'affaires transplantation quasi stable par rapport à 2016. Certaines lignes de produits sont en forte croissance, en particulier les maladies infectieuses avec une progression de près de 12% pro forma, et l'auto-immunité (+8% pro forma). Le dynamisme de ces marchés et l'apport des produits d'Eurobio permet à Diaxonhit de poursuivre le rééquilibrage de son portefeuille, la part des produits hors transplantation progressant de 28% à 53%. Par ailleurs, les produits de R&D thérapeutique se sont élevés à 0,1 M€, stable par rapport à 2016. Ils incluent essentiellement le paiement de la licence forfaitaire annuelle de la société de biotechnologie Felicitex. Les autres produits s'élèvent à 0,3 M€ au 31 décembre 2017 par rapport à 0,6 M€ au 31 décembre 2016. Ils incluent des facturations de prestations de service par Diaxonhit à des tiers à hauteur de 0,2 M€.

Le total des produits d'exploitation s'est ainsi établi en progression de 51% à 43,1 M€ contre 28,4 M€ pour l'exercice 2016. Sur une base pro forma, le total des produits d'exploitation se serait élevé à 48 M€. Coût d'achat des marchandises Le coût d'achat des marchandises s'établit à 27,7 M€ au 31 décembre 2017 contre 19,9 M€ au 31 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2017, la méthode de comptabilisation des gains ou pertes de changes liés aux achats de marchandises a été changée conformément aux nouvelles normes. Désormais ces gains ou pertes sont comptabilisés avec les coûts d'achat de marchandises et non plus au niveau du résultat financier. En appliquant cette nouvelle méthode aux comptes de l'exercice 2016, le coût d'achat des marchandises y aurait été de 19,5 M€. Résultat opérationnel Les dépenses opérationnelles ont augmenté globalement à 19,0 M€ au 31 décembre 2017 par rapport à 15,7 M€ au 31 décembre 2016 : Les dépenses de R&D ont diminué de 33% à 2,1 M€ essentiellement du fait de la baisse des charges liées au projet Dx15, et en particulier la fin de l'étude clinique CITHY, ainsi que de l'arrêt du programme Prothevih ;

Les charges marketing et commerciales ont augmenté de 38% sur l'exercice à 11,5 M€, correspondant à l'arrivée d'Eurobio et de Genbio dans le périmètre de consolidation, partiellement compensée par une baisse des charges au niveau de Diaxonhit consécutive au plan de réduction des charges mis en oeuvre, ainsi qu'une augmentation de 1,3 M€ des amortissements d'actifs réévalués issus des acquisitions ;

Les frais généraux et administratifs progressent de 31% à 5,5 M€ du fait de l'arrivée du groupe Capforce Plus et de Genbio dans le périmètre de consolidation. Compte tenu de la forte croissance des produits d'exploitation et de la progression limitée du coût d'achat des marchandises et des dépenses opérationnelles, la rentabilité opérationnelle s'établit en forte progression par rapport à l'exercice 2016. Le résultat opérationnel s'améliore ainsi de +48% à -3,7 M€ au 31 décembre 2017 par rapport à -7,1 M€ au 31 décembre 2016. En excluant les amortissements d'actifs réévalués issus des acquisitions qui représentent des charges sans impact sur la trésorerie, le résultat opérationnel s'établit à -1,1 M€ par rapport à -5,8 M€ en 2016 soit une amélioration de 81%. Sur une base pro forma l'amélioration est de +52% à -3,4 M€ au 31 décembre 2017, et +89% à -0,6M€ en excluant les amortissements d'actifs réévalués issus des acquisitions. Résultat financier et résultat exceptionnel Les charges financières s'élèvent à 1,5 M€ pour l'exercice 2017. Elles incluent principalement le coût de rachat du solde des BSA du principal porteur d'obligations convertibles pour 0,8 M€, et 0,6 M€ de paiement d'intérêts sur emprunts, en particulier l'emprunt de 6 M€ contracté dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus. Les charges exceptionnelles s'élèvent à 2,3 M€ au 31 décembre 2017. Elles correspondent principalement pour 1,5 M€ à la renonciation par le principal porteur d'obligations convertibles à ses garanties dans le cadre de la mise en place du nouvel emprunt de 6,0 M€, et pour 0,5 M€ aux charges liées à l'accélération de la restructuration du Groupe avec les départs de collaborateurs de Diaxonhit et au départ des locaux de Masséna. Ces charges sont ainsi particulièrement concentrées sur l'exercice 2017, d'autant que la restructuration du Groupe a été menée plus rapidement que prévu. Ces charges sont partiellement compensées par des revenus exceptionnels de 0,4 M€ correspondant à des cessions de matériels de laboratoire et des reprises de provisions. Résultat net Compte tenu des charges exceptionnelles concentrées sur l'exercice 2017, de charges financières incluant le rachat d'un solde de BSA, d'une charge d'impôt sur les résultats du groupe Capforce Plus, partiellement compensée par du crédit d'impôt recherche, et d'une charge d'amortissement des écarts d'acquisition d'Ingen BioSciences, d'Eurobio et de Genbio, le résultat net s'établit ainsi à - 10,0 M€, par rapport à - 7,7 M€ sur l'exercice 2016. En excluant les amortissements liés aux acquisitions, il se serait élevé à -5,3 M€ sur l'exercice 2017 et -6,1 M€ sur l'exercice 2016. EBITDA retraité Diaxonhit avait annoncé vouloir atteindre un EBITDA retraité positif au cours du seul 4ème trimestre 2017. Grâce à une solide dynamique commerciale, conjuguée aux mesures de réduction des charges et aux synergies liées à l'acquisition, l'EBITDA retraité du groupe s'est élevé à -0,2 M€ sur l'exercice 2017, une amélioration de 96% par rapport à -4,7 M€ sur l'exercice 2016. Sur une base pro forma, l'objectif d'EBITDA retraité à l'équilibre attendu pour le seul 4ème trimestre, est dépassé sur l'ensemble de l'exercice 2017 avec un EBITDA retraité du groupe positif à +0,4 M€. Le tableau qui suit permet de réconcilier l'EBITDA retraité avec les éléments du compte de résultat. Chiffres consolidés en M€ 2017 pro forma 2017 RESULTAT NET (10,4) (10,0) + Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 2,7 2,1 + Produits (charges) d'impôt 0,7 0,7 + Résultat exceptionnel 1,9 1,8 + Résultat financier 1,7 1,7 RESULTAT OPERATIONNEL (3,4) (3,7) + Dotations nettes aux amortissements et provisions en excluant celles liés aux crédit-baux 3,6 3,3 EBITDA +0,2 (0,4) + Crédit d'impôt recherche remboursé en numéraire 0,2 0,2 EBITDA retraité +0,4 (0,2)

Trésorerie et endettement Au 31 décembre 2017, le montant total de la trésorerie du Groupe s'élève à 11,8 M€. Cette situation conclut un exercice au cours duquel Diaxonhit a fortement diversifié ses sources de financement. Après le succès d'une augmentation de capital réalisée en vue de financer l'acquisition d'Eurobio, Diaxonhit a privilégié le recours à de la dette non-dilutive. La société a ainsi vu son endettement financier (hors obligations convertibles) progresser de 2,4 M€ au 31 décembre 2016, à 15,9 M€ au 31 décembre 2017, principalement avec le nouvel emprunt de 6,0 M€ souscrit par Diaxonhit, la prise en compte de la dette financière du groupe Eurobio qui s'élevait à 3,8 M€ à la date d'acquisition, les crédits vendeurs de 1,6 M€ et de 1,15 M USD, et le nouvel emprunt de 1,0 M USD pour financer l'acquisition de Genbio. En ce qui concerne l'emprunt convertible, à la suite des amortissements et conversions qui se sont traduits par des augmentations de capital mensuelles, l'encours restant s'élève à 1.377.000 euros en principal qui seront amortis ou convertis par le biais d'émissions d'actions nouvelles qui interviendront régulièrement en fonction des dates de conversions ou amortissements et, au plus tard, jusqu'à son échéance le 17 juin 2019. Le nouveau groupe Diaxonhit A la suite d'une profonde mutation, Diaxonhit est devenu un acteur français incontournable, leader dans le domaine du diagnostic in vitro et des sciences de la vie. Il fournit aux laboratoires de diagnostic hospitaliers et privés des instruments et des réactifs permettant d'effectuer des analyses médicales prescrites par les médecins. Dans le cadre des sciences de la vie, Diaxonhit fournit aux laboratoires de recherche des groupes pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie et des institutions publiques des produits nécessaires à la réalisation de leurs programmes de R&D. Avec 120 collaborateurs, le Groupe est localisé dans le sud de la région parisienne, aux Ulis (R&D et production) et à Chilly-Mazarin (marketing, vente et administration), ainsi qu'à San-Diego en Californie. Diagnostic in vitro Diaxonhit s'est spécialisé sur les tests de diagnostic à forte valeur ajoutée, c'est à dire : offrant une meilleure précision ou une meilleure vitesse de réalisation, en utilisant des technologies récentes issues des progrès réalisés, entre autres, en biologie moléculaire, ou

relatifs à des maladies complexes comme les cancers. L'offre produits de Diaxonhit couvre un large panel de pathologies dans les domaines de la transplantation, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, des cancers, et du contrôle qualité. Cette offre, « tout en un », inclut également la mise à disposition des équipements nécessaires pour effectuer les tests, leur intégration dans le laboratoire de biologie, leur maintenance, et une assistance technique. Les instruments et réactifs d'analyse sont principalement développés par des tiers et vendus dans le cadre d'accords de distribution généralement exclusifs. Les instruments mis à disposition sont acquis en crédit-bail. Ainsi, en transplantation, Diaxonhit est le leader en France des tests du HLA (Human Leucocyte Antigen - antigènes des leucocytes humains) qui permettent d'évaluer la compatibilité entre donneurs et receveurs dans le cadre de greffes d'organes et de moelle, ainsi que dans le suivi de ces transplantations. Ces tests de diagnostic sont distribués en exclusivité pour One Lambda, leader mondial du HLA et filiale du groupe américain Thermo-Fischer Scientific. Diaxonhit détient par ailleurs une licence exclusive pour la commercialisation en Europe d'Allomap, un test destiné au suivi des greffés cardiaques, développé par la Société californienne CareDx Inc. qui le commercialise actuellement aux Etats-Unis. Ce test est réalisé au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg vers lesquels sont envoyés les échantillons sanguins des patients européens. Une étude de type PRME pour la validation médico-économique du test est actuellement en cours. Elle est entièrement prise en charge par l'Etat, Diaxonhit y vendant les tests AlloMap. En complément, le groupe développe et fabrique en direct sa propre gamme Eurobioplex, des tests de biologie moléculaire pour certaines maladies infectieuses (Hépatite Delta, virus Zika, Dengue, etc.), ainsi que Tétanos Quick Stick®, test rapide utilisé en service d'urgence ou en pharmacie pour l'évaluation du statut vaccinal ou de la protection immunitaire des patients contre le tétanos. Le chiffre d'affaires généré par les produits en propre représente environ 12% des ventes diagnostic. Sciences de la vie Diaxonhit développe et commercialise un ensemble de produits, incluant des instruments, des milieux de préservation et de culture, ainsi que des réactifs, destinés aux laboratoires de recherche, en particulier auprès d'organismes publics, de sociétés de biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique. Diaxonhit commercialise notamment des milieux de culture cellulaire fabriqués dans sa propre unité de production des Ulis, des réactifs de biologie moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires, et propose un service de production à façon pour les industriels du secteur. Les ventes de ces produits en propre représentent environ 40% du chiffre d'affaires Sciences de la Vie. Transplantation de cornées En parallèle de son activité diagnostic HLA, Diaxonhit produit et commercialise également des milieux de transport et de préservation des greffons de cornée ainsi qu'un dispositif breveté, Iglide(TM), pour en faciliter la mise en oeuvre chirurgicale. Ces milieux ont été développés spécifiquement pour les marchés français et européens où ils ont une AMM (Autorisation de mise sur le Marché) en tant que PTA (Produit thérapeutique Annexe) délivrée par l'ANSM, et pour les Etats-Unis où ils ont l'agrément 510K de la FDA. Principales activités de Diaxonhit en 2017 Acquisitions et financements

Eurobio Le 30 mars 2017, Diaxonhit a réalisé sa deuxième acquisition majeure, celle de la société Capforce Plus, propriétaire d'Eurobio (« Eurobio », ou le « groupe Eurobio »). Cette acquisition a été effectuée pour un montant total de 28,9 M€, avec un versement de 8,5 M€ en numéraire, et le reste par le biais d'un crédit vendeur de 1,6 M€ et d'une augmentation de capital dans le cadre de laquelle les deux actionnaires propriétaires d'Eurobio ont reçu 3.035.195 actions Diaxonhit, soit environ 33% du capital actuel du groupe. Afin de financer la part du paiement en numéraire, ainsi que les frais liés à l'acquisition et à l'intégration d'Eurobio au sein du groupe, Diaxonhit a procédé à un premier financement pour un montant total de 8,9 M€ par émission de 2.025.800 actions nouvelles au prix de 4,40 euros par action en février 2017. Ce financement a été complété par un financement obligataire de 6 M€, réalisé en mars 2017 auprès du fonds Harbert European Growth, et dont le remboursement en numéraire est prévu de façon linéaire jusqu'à fin 2020. Il a également été accompagné par une émission de bons de souscription d'actions permettant d'acquérir 181.818 actions au prix de 4,40 euros. Genbio Le 31 juillet 2017, Diaxonhit a acquis la société Genbio, une société intégrée de diagnostic médical basée à San Diego en Californie, pour un montant total de 2 M USD. Lors de la finalisation de la transaction, un premier paiement de 0,85 M USD a été effectué en numéraire, un deuxième paiement de 0,15 M USD étant intervenu en janvier 2018. Le paiement du solde de 1 M USD sera effectué mi-2020. Les deux premiers règlements sont financés par un emprunt sur 5 ans de 1 M USD.

Restructuration du groupe

A la suite de l'acquisition d'Eurobio, un plan était mis en oeuvre afin d'accélérer la restructuration et la réorganisation du groupe. Ce plan qui vient de s'achever avec 6 mois d'avance sur le calendrier prévu a inclus les étapes suivantes : Mai 2017 : déménagement de toutes les équipes de R&D du site parisien du boulevard Massena vers les laboratoires d'Eurobio aux Ulis ;

Juin 2017 : nouvelle gouvernance avec nouveau directoire et nouveau conseil de surveillance ;

Juillet 2017 : unification des équipes commerciales d'Ingen et Eurobio, réorganisation en unités spécialisées par métiers (Business Units) ;

Deuxième semestre 2017 : mise en oeuvre d'économies liées à la simplification des processus administratifs et à une meilleure allocation des ressources ;

Décembre 2017 : fermeture définitive des locaux parisiens ;

Janvier 2018 : fusion d'Eurobio et d'Ingen, transfert du siège social de Diaxonhit aux Ulis. Réduction de la dilution



Afin de réduire la dilution future des actionnaires de Diaxonhit, quatre transactions spécifiques ont été réalisées avec les porteurs d'obligations convertibles émises en juin 2014 (OCA).



Au cours de l'exercice 2016, la société avait réalisé des amortissements d'OCA en numéraire pour un total de 383 K€, et procédé au rachat en numéraire de 6.158.000 bons de souscription émis en juin 2014 (BSA), pour 537 K€.



Au cours de l'exercice 2017, Diaxonhit a procédé à deux nouveaux amortissements en numéraire d'OCA pour un montant total de 548 K€, puis racheté 5.953.470 BSA. Cette restructuration globale a entrainé l'émission de 172.651 actions nouvelles. Le montant de cette transaction a constitué une charge financière exceptionnelle de 760 K€ sur l'exercice 2017.



Sur la base d'un amortissement par émission d'actions au cours de 4,40€ par actions, les amortissements effectués en numéraire sur 2016 et 2017 se seraient traduits par l'émission de 206.355 actions supplémentaires. Cumulé aux transactions effectuées sur les BSA, c'est un total de 639.278 actions qui ne seront plus émises, soit environ 7% du capital actuel.

Activité de recherche et développement

Test AlloMap® pour les transplantés cardiaques Une étude médico-économique (PRME) pour l'obtention du remboursement du test, réalisée par un groupe indépendant de biologistes et chirurgiens cardiaques sous l'égide des Hospices Civils de Lyon (HCL), est actuellement en cours. Au cours de l'exercice 2017, 159 tests ont été réalisés et facturés au prix unitaire de 1 700 euros. Test Dx15 dans le cancer de la thyroïde Diaxonhit a finalisé l'analyse des résultats de l'étude clinique du test Dx15 au cours de l'été 2017. Ceux-ci se sont avérés décevants par rapport à ceux des concurrents faisant appel aux nouvelles technologies de Next Generation Sequencing (NGS). En accord avec sa stratégie de recentrage sur une R&D pragmatique, Diaxonhit a décidé de ne pas poursuivre le développement de Dx15 en NGS, et de valoriser la base d'échantillons et de données constituée avec cette étude clinique, qui représente un actif unique en Europe. Test BJI InoPlex® pour les infections sur prothèses Dans le cadre de la procédure RIHN pour l'obtention du remboursement, Diaxonhit avait constaté que le format du test et la plateforme Luminex sur laquelle il est effectué, ont constitué un frein majeur à son adoption. Diaxonhit a donc décidé de poursuivre les ventes actuelles jusqu'à ce que le stock de tests existants soit épuisé, tout en réorientant BJI InoPlex vers une technologie plus standard (Elisa) et un format de test unitaire, répondant plus précisément aux attentes du marché. Gamme EBX dans les maladies infectieuses Au mois de mars 2017, Diaxonhit a obtenu le marquage CE du test EBX Hépatite Delta (HDV) dont l'issue peut être mortelle. Diaxonhit est un des très rares acteurs européens du diagnostic à proposer aujourd'hui un tel test dont le marquage CE est particulièrement lourd, et le seul à proposer un test couvrant toutes les différentes souches de virus de l'Hépatite Delta. D'autres tests couvrant d'autres indications sont actuellement en cours de développement. Globalement, après avoir un peu plus que triplé son chiffre d'affaires sur la nouvelle gamme EBX entre 2015 et 2016, Diaxonhit a maintenu ce taux de croissance sur l'année 2017. Produits pour la transplantation de cornée En 2017, Diaxonhit a poursuivi le développement d'un nouveau milieu synthétique de transport et de préservation de cornée, CorneaSyn(TM), afin d'anticiper l'évolution de ce marché. En parallèle, les évaluations sur sites de CorneaCold sur le marché américain se sont poursuivies au cours de l'année. TQS En s'appuyant sur l'équipe réglementaire de Genbio, Diaxonhit a initié des contacts avec la FDA afin de déterminer quel serait le processus réglementaire nécessaire pour une diffusion du test sur le marché américain. Une étude sur le format du test le plus approprié pour répondre aux besoins de ce marché est également en cours. Perspectives du nouveau Groupe Diaxonhit L'acquisition d'Eurobio, et la restructuration qui a suivie, ont transformé Diaxonhit. C'est un nouveau groupe qui émerge, avec une dimension accrue et des objectifs ambitieux. Les atouts du nouveau Groupe



Dans sa nouvelle configuration, le groupe dispose de nombreux atouts : Taille critique avec 48 millions d'euros de revenus pro forma en 2017 ;

Innovation avec une présence sur les marchés en croissance, en particulier en biologie moléculaire ;

Diversification avec une présence en diagnostic, sciences de la vie et transplantation de cornée ;

Force commerciale avec près de 70 collaborateurs, l'une des plus importantes en France ;

Leviers de croissance importants, notamment avec l'accroissement du portefeuille de produits propriétaires et le développement à l'international. La feuille de route du nouveau Groupe Diaxonhit a pour objectif 2018 : Le développement du chiffre d'affaires pour faire progresser l'EBITDA de façon significative ;

Le développement de la gamme de diagnostic EBX pour accroitre la part du chiffre d'affaires lié aux produits propriétaires ;

Le développement des ventes et partenariats à l'export, en particulier aux Etats-Unis ;

La signature de nouveaux accords de distribution afin de proposer des produits de technologie innovante, comme le NGS ;

La poursuite de la croissance externe pour renforcer la présence du groupe sur le territoire européen.

A plus long terme, l'ambition de Diaxonhit est de mettre en place les éléments lui permettant d'accélérer sa croissance rentable et son développement, avec un objectif de 25% de croissance de son chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années en dégageant une profitabilité significative et un objectif d'extension en Europe sur la même période. Prochains rendez-vous financiers Assemblée générale annuelle : 14 juin 2018

Chiffre d'affaires premier semestre 2018 : juillet 2018 A propos de Diaxonhit Diaxonhit (Euronext Growth, FR0013240934, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités et des sciences de la vie. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le groupe Diaxonhit compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production, basés en région parisienne et aux Etats-Unis. Il fait partie des indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.diaxonhit.com/fr Mnémonique : ALEHT - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALEHT.PA - Bloomberg : ALEHT:FP Avertissement Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra. Votre contact Diaxonhit Laëtitia Clisson Chargée de Communication +33 (0)1 69 07 94 77 L.CLISSON@eurobio-ingen.com





DIAXONHIT S.A. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(montants en milliers d'euros sauf nombre d'actions et données par action) Exercice clos le

31 décembre 2017

12 mois Exercice clos le

31 décembre 2016

12 mois Ventes de produits de diagnostic In vitro et sciences de la vie 42 582 27 619 Produits de Recherche et Développement 92 99 Autres produits 286 608 Subventions de Recherche et Développement 106 107 Total des produits 43 066 28 433 Coût d'achat des marchandises (27 715) (19 853) Dépenses de Recherche et Développement (2 107) (3 161) Frais marketing et commerciaux (11 471) (8 333) dont dotations aux amortissements des actifs incorporels issus du PPA (2 604) (1 286) Frais généraux et administratifs (5 455) (4 168) Total dépenses opérationnelles (19 033) (15 662) Résultat opérationnel (3 682) (7 083) Charges financières (1 491) (805) dont rachat de BSA (760) (537) Produits financiers 10 27 Gain (perte) de change (net) (171) 415 Résultat Financier (1 652) (363) Charges exceptionnelles (2 258) (605) Produits exceptionnels 417 107 Résultat exceptionnel (1 841) (498) Résultat avant impôts et amortissements des écarts d'acquisition (7 175) (7 944) Produits (charges) d'impôts (691) 520 Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (2 103) (308) Résultat net (9 969) (7 732) Résultat net, part Groupe (9 969) (7 733) Résultat net, part minoritaires - 1 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (*) 8 771 199 3 911 526 Résultat net de base par action (1,14) (1,98) Résultat net par action (dilué) (1,14) (1,98) (*) Pour 2016 ce nombre a été divisé par 20 pour tenir compte du regroupement d'actions intervenu le 1er septembre 2017





DIAXONHIT S.A. BILAN CONSOLIDE

(montants en milliers d'euros) ACTIF 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Ecart d'acquisition, net 24 061 1 834 Immobilisations incorporelles, nettes 11 563 9 088 Immobilisations corporelles, nettes 4 384 1 197 Autres actifs à long terme 786 1 016 Impôts différés actifs à long terme 18 Charges à étaler à long terme 198 49 Total actif à long terme 40 992 13 202 Stocks 7 329 2 177 Créances clients et comptes rattachés (nets) 7 952 5 085 Autres créances à court terme 3 391 3 452 Impôts différés actifs à court terme 104 34 Charges à étaler à court terme 15 31 Valeurs mobilières de placement 1 352 790 Disponibilités et équivalents de disponibilités 10 438 7 117 Total actif à court terme 30 581 18 686 TOTAL ACTIF 71 573 31 887 PASSIF 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Capital social 3 090 1 306 Prime d'émission 142 071 114 765 Prime d'apport 9 795 9 795 Réserves et résultats consolidés (124 476) (114 497) Intérêts minoritaires 5 8 Capitaux propres 30 485 11 377 Avances conditionnées 1 208 849 Autres fonds propres 1 208 849 Provision pour risques et charges 1 342 1 119 Dettes financières, part à plus d'un an 10 628 445 Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an 2 350 424 Emprunt obligataire convertible à long terme 810 1 403 Total dettes à long terme 13 788 2 272 Dettes financières, part à moins d'un an 5 273 1 955 Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an 864 253 Emprunt obligataire convertible à court terme 936 2 053 Fournisseurs et comptes rattachés 11 068 6 679 Dettes fiscales et sociales 4 904 2 116 Autres dettes à court terme 1 344 3 024 Produits constatés d'avance à court terme 360 191 Total dettes à court terme 24 750 16 270 TOTAL PASSIF 71 573 31 887 DIAXONHIT S.A. TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE

(montants en milliers d'euro) Exercice clos le

31 décembre 2017 Exercice clos le

31 décembre 2016 OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat net (9 969) (7 732) Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : Charges à étaler, amortissements et provisions nets des reprises 6 023 2 146 Charges financières 2 981 778 Plus ou moins-values de cession (50) 31 Impôts différés 35 31 Variation du besoin en fonds de roulement : 3 454 1 429 Stocks (2 252) (126) Crédit d'impôt recherche (347) 50 Créances d'exploitation 2 614 (976) Dettes d'exploitation 3 545 2 450 Produits constatés d'avance (106) 32 Flux net de trésorerie généré par l'activité 2 475 (3 318) OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations (3 912) (200) Cessions d'immobilisations 64 8 Cessions (Acquisitions) d'autres actifs financiers (410) (805) Incidence des variations de périmètre (7 104) - Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (11 362) (997) OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital (nette des frais) 8 249 2 036 Emprunt Obligataire reçu 6 006 - Emprunt Obligataire remboursé en numéraire (396) - Emprunt Obligataire convertible converti en actions (1 105) (2 109) Emprunt Obligataire convertible remboursé en numéraire (505) (383) Décaissement d'avances remboursables (147) (90) Emprunts bancaires souscrits 5 569 1 868 Emprunts bancaires remboursés (4 103) (369) Variation de dettes de crédit-bail 1 116 (347) Charges financières décaissées (1 901) (57) Dividendes versés aux minoritaires (3) (3) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 12 779 547 Augmentation (diminution) des disponibilités et

valeurs mobilières de placement 3 892 (3 767) Incidence des variations des cours de devises (9) (12) Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 7 907 11 686 Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 11 790 7 907



Voir définition dans le commentaire 6 sur les résultats 2017 Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes, et leur rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion. Les nombres d'actions indiqués sont exprimés en tenant compte du regroupement par 20 intervenu le 1er septembre 2017 Communiqué en PDF





