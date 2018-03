Dick's Sporting Goods : résultats mitigés au 4T

13/03/2018 | 14:29

Publiés ce mardi avant séance à Wall Street, les comptes du dernier trimestre de Dick's Sporting Goods ont été marqués par une hausse de 30 cents du bénéfice par action (BPA) en rythme annuel à 1,11 dollar.



Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 1,22 dollar, soit 2 cents de plus qu'attendu par les analystes.



Déception en revanche sur le front de l'activité, le chiffre d'affaires étant ressorti à 2,66 milliards de dollars, contre 2,48 milliards au titre des 3 derniers mois de 2016 et 2,74 milliards pronostiqués par le consensus.



Le groupe table sur un BPA compris entre 2,8 et 3 dollars à fin 2018. Les ventes sont pour leur part anticipées stables voire en léger recul, alors que le marché anticipe une hausse de 0,2%.





