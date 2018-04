Dietswell : Press Release – SUCCESS DU PLACEMENT PRIVE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 avril 2018

SUCCES DU PLACEMENT PRIVE DE DIETSWELL REALISE AUPRES D'INVESTISSEURS EUROPEENS

Dietswell annonce aujourd'hui avoir achevé avec succès un placement privé de 1.060.695 actions nouvellesordinaires auprès d'investisseurs européens pour un montant total brut de1.113.729,75€, pour accélérer le développement de son flotteur semi-submersibleporteur d'éolienne TRUSSFLOAT

Cette levée de fonds vient compléter les soutiens obtenus en 2016 de Bpifrance et en 2017de l'ADEMEpour la conception et le développement du flotteur TRUSSFLOATTM, plateforme semi-submersible porteuse d'éolienne offshore de grosse capacité.

Objectifs de la levée de fonds

Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur deDIETSWELL, a indiqué : «Cette levée de fonds va nous permettred'accélérersignificativement le développement de notre flotteur TRUSSFLOATTM, dont le design a déjà été validé dans le cadre de simulations couplées en conditions réelles et extrêmes pour une éolienne de 6 MW. Nous pourrons également intensifier nos travaux sur une version de flotteur pouvant porter une éolienne de 12 MW à partir de la structure de base TRUSSFLOATTM. Le succès de notre concept se traduit d'ores et déjà par des sollicitations pour des projets en France, en Europe et en Asie.

Notre maîtrise de la conception des systèmes flottants nous permet d'industrialiser une semi-submersible support de grosses éoliennes offshore. Cela créera un important potentiel de valeur pour DIETSWELL dans les développements futurs des Energies Marines Renouvelables (EMR), second axe de croissance de la société complétant nos activités historiques dans le secteur O&G. »

Modalités principales de l'opération

La Société a procédé au placement privé de 1.060.695 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 € chacune, au prix unitaire de 1,05 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 1.113.729,75 € représentantenviron 20 % du capital social.

Le prix d'émission des actions nouvelles représente une décote de 14,60% par rapport à la moyenne des courspondérée par les volumes des actions de la Société au cours des dix derniers jours de bourse précédant la fixation duprix d'émission.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,83 %.

L'augmentation de capital de la Société a été réalisée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier, en vertu de la 5e résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 23mars 2018.

Admission des actions nouvelles

Lesactions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital seront de même catégorie que les actions existantes. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 10 avril 2018 et leur admission sur le marchéd'Euronext Growth Paris sous le code FR0010377127 -ALDIE est prévue le 11 avril 2018 (sous réserve des conditions de marché usuelles). Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes à compter de leur émission.

Le capital social de Dietswell sera composé de 6.364.170 actionsd'une valeur nominale unitaire de 1€ à l'issue durèglement-livraison, soit 6.364.170€.

Le placement privé a été dirigé par GFI Securities Ltd en qualité d'agent placeur et teneur de livre, et centralisé par SOCIETE GENERALE Securities Services.

Atout Capital est intervenu en tant que Conseil de la société.

Conformément aux dispositions de l'article L.411-2du code monétaire et financier et du Règlement général del'Autorité des marchés financiers, il est rappelé que l'augmentation de capitalpar émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé réalisée au profitd'investisseurs qualifiés, n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à la publication d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de DIETSWELL(www.dietswell.com)

Créée en 2000, DIETSWELL est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies conventionnelles et renouvelables. Grâce à des équipes d'experts et à une structure flexible et réactive, DIETSWELL propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers du forage et des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DIETSWELL effectue également des audits dehaut niveau ainsi que des études pour le design d'équipements de forage et structures offshore, y compris pour l'industrie éolienne. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DIETSWELL est labellisé société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS29001 et ISO 14001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext GrowthTM

DIETSWELL est coté sur Euronext GrowthTM- Code ISIN : FR0010377127-Mnémo : ALDIE

DIETSWELL est éligible au PEA-PME

