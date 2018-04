Dietswell : placement privé pour 1,11 million d'euros

09/04/2018 | 08:05

Dietswell annonce avoir achevé avec succès un placement privé de 1.060.695 actions nouvelles ordinaires auprès d'investisseurs européens, pour un montant total brut de 1.113.729,75 euros, représentant environ 20% du capital social.

Cette levée de fonds vient compléter les soutiens obtenus en 2016 de Bpifrance et en 2017 de l'ADEME pour la conception et le développement du flotteur TRUSSFLOAT, plateforme semi-submersible porteuse d'éolienne offshore de grosse capacité.



Le règlement-livraison des actions nouvelles, émises au prix unitaire de 1,05 euro, est prévu le 10 avril et leur admission sur Euronext Growth Paris, le 11 avril. Elles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.



