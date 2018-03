DIRECT ENERGIE : vise un Ebitda entre 195 et 205 millions d'euros en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Direct Energie a fait état d’un bénéfice net 2017 de 51,9 millions d’euros contre 123,6 millions d’euros en 2016. Pour expliquer cette baisse, le producteur indépendant d’électricité précise avoir constaté un produit d’impôts différés de 40,9 millions en 2016 et une charge d’impôts différés de 25,9 millions d’euros en 2017. Le résultat opérationnel courant a en revanche affiché une progression de 17,6% à 102,1 millions d’euros et l'Ebitda a augmenté de 21,2% à 142,7 millions d'euros.Le chiffre d'affaires de Direct Energie a affiché une hausse de 16,2% pour s'établir à 1,97 milliard d'euros.Le groupe se fixe comme objectifs pour 2018 : 3 millions de sites clients en portefeuille et un chiffre d'affaires, à température conforme aux normales saisonnières, compris entre 1,350 milliard et 1,400 milliard d'euros, soit une croissance comprise entre 18,4% et 22,7%.Direct Energie table également sur un Ebitda, à température conforme aux normales saisonnières, compris entre 195 et 205 millions d'euros. Le groupe a décidé de communiquer sur une fourchette prévisionnelle d'Ebitda suite à l'acquisition du groupe Quadran. Cet indicateur est en effet jugé adapté à la mesure de la performance des actifs renouvelables du groupe Quadran, et devient clé pour évaluer la rentabilité financière consolidée du nouvel ensemble.Enfin, le groupe a renouvelé son objectif de 4 millions de sites clients en portefeuille à horizon 2020.