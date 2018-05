Direct Energie : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Direct Energie a publié un chiffre d’affaires de 489,8 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018, en progression de 25,7% par rapport au 1er trimestre 2017. Cette performance s’explique par la poursuite de la dynamique commerciale en France, qui se traduit par une contribution du segment commerce en hausse de 26,4% à 451,5 millions d’euros. Par ailleurs, le producteur d’électricité et de gaz précise que les chiffres du premier trimestre 2018 incluent la première contribution, suite à l'intégration de Quadran, du segment énergies renouvelables à hauteur de 32,1 millions d’euros.Enfin, Direct Energie signale la baisse de la production des actifs flexibles (centrales à gaz de Bayet et Marcinelle), qui recule à 430 GWh contre 930 GWh sur le 1er trimestre 2017, et qui explique la contraction du chiffre d'affaires du segment production à 6,3 millions d'euros contre 32,7 millions d'euros sur la même période 2017." Cette variation se justifie par un changement de contexte de prix de marché : en effet, alors que les prix de gros de l'électricité ont été relativement stables sur le 1er trimestre 2018, les premiers mois de 2017 avaient été marqués par une forte volatilité liée notamment à l'indisponibilité du parc nucléaire ", peut-on lire, dans le communiqué.