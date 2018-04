Direct Energie : Totalement électrisé

La cotation de Direct Energie ouvre ce matin en hausse de plus de 30% suite à l’accord de rachat signé avec son concurrent Total. L’offre porte sur l’acquisition de 74,33% du capital sur la base d’un prix de 42 euros par action, coupon de 0,35 euros détaché, pour un prix global d’acquisition d’environ 1,4 milliard d’euros auprès des principaux actionnaires. Une OPA dans les mêmes conditions sera ensuite lancée.

Ce prix représente une prime de 30% par rapport au cours de clôture de la veille du fournisseur et producteur d’énergie créé en 2003 et le valorise ainsi à 12,5 fois l’EBITDA attendu en 2018.

L’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Direct Energie, qui devrait recommander aux actionnaires restant d’apporter leurs actions à l’offre.



« Ce projet s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’intégration sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz - électricité » déclare Patrick Pouyanné, PDG de Total.



Direct Energie, le numéro 3 du marché de l’électricité et du gaz en France, a annoncé en mars avoir recruté 495 000 nouveaux sites clients sur l’année 2017, pour un parc global de 2,6 millions. Avec cette acquisition, Total va accélérer son ambition dans le gaz et l’électricité en France et en Belgique en tant que fournisseur alternatif.

En atteignant 4,1 millions de clients, le géant pétrolier va ravir la seconde place du marché français à Engie (3,8 millions de clients) et par conséquent creuser l’écart sur les autres « alternatifs ». Un segment toujours largement dominé par EDF qui affichait fin 2017 environ 85,5% de part de marché.





Une acquisition à un bon prix



Si la prime de 30% offerte aux actionnaires peut paraître attrayante, l’action Direct Energie se négocie 23% en deçà de son pic de 55 euros remontant à juin 2017, une baisse en partie provoquée par l’arrivée sur le marché de la vente d’électricité et de gaz aux particuliers d’un certain… Total ! En tout cas, Total semble bien parti pour arriver à remplir son objectif de plus de 6 millions de sites clients en 2022 en France et plus d’un million en Belgique.