Direct Energie : forte hausse du chiffre d'affaires à 489,8ME

14/05/2018 | 18:41

Le chiffre d'affaires s'établit à 489,8 ME du 1er trimestre 2018 en croissance de 25,7% par rapport au 1er trimestre 2017.



Le groupe profite de la poursuite de la dynamique commerciale en France en hausse de 26,4% à 451,5 ME (357,1 ME sur la même période 2017).



Le Groupe a acquis 287.000 sites clients sur ce premier trimestre, en nette progression par rapport au 1er trimestre 2017 qui affichait déjà un record avec 233.000 nouveaux sites.



La dynamique reste soutenue par le segment des résidentiels (207.000 sites acquis), mais également par le segment des ' Grands comptes ' dont les acquisitions se sont élevées à 67.000 sites contre 21.000 sur la même période en 2017.



Au 31 mars 2018, le portefeuille clients s'établit à 2.704.000 sites livrés, en croissance de 5,7% par rapport au 31 décembre 2017.



