Discovery : l'UE autorise l'acquisition de Scripps

06/02/2018 | 17:00

La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Scripps par Discovery. Ces deux sociétés de médias d'envergure mondiale ont leur siège aux États-Unis. La décision est subordonnée au respect total des engagements offerts par Discovery.



Discovery et Scripps proposent toutes les deux des chaînes de télévision de base payantes à des distributeurs de télévision de l'Espace économique européen (EEE).



Scripps est surtout présente au Royaume-Uni, où elle exploite UKTV en partenariat avec la BBC, et en Pologne, par l'intermédiaire de TVN, une société de médias polonaise.



'Pour dissiper les craintes de la Commission en matière de concurrence, Discovery s'est engagée à mettre les chaînes TVN24 et TVN24 Bis à la disposition des distributeurs de chaînes de télévision actuels et futurs en Pologne contre une redevance raisonnable définie au regard d'accords comparables. Cet engagement sera appliqué pendant sept ans' précise l'UE.



