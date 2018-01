USA : bond des commandes de biens durables en décembre

26/01/2018 | 14:49

Le Département du Commerce a fait état ce vendredi en début d'après-midi d'une augmentation de 1,9% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier.



Cette progression est sensiblement plus haute que l'estimation moyenne des économistes, lesquels tablaient sur seulement +0,8%.



Elle fait par ailleurs suite à une précédente hausse de 1,7% (chiffre révisé de +1,3%).



En excluant les commandes d'équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables ont crû de 0,6% en décembre, contre +0,7% anticipé par le consensus et après une augmentation de 0,3% le mois précédent (chiffre révisé de -0,1% en estimation première).





