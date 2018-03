USA : hausse de 0,2% des prix producteurs en février

14/03/2018 | 13:53

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,2% aux Etats-Unis le mois dernier, d'après les données mensuelles du Département du Travail, dépassant ainsi un consensus qui s'établissait à 0,1%.



Hors éléments volatils que sont l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, les prix à la production américains ont aussi crû de 0,4% en rythme séquentiel en février, là où les économistes n'anticipaient que 0,2% en moyenne.



En rythme annuel, c'est à dire par rapport à février 2017, les prix producteurs ont augmenté de 2,8% en données brutes et de 2,7% hors éléments volatils, taux en hausses par rapport à ceux observés en janvier.



