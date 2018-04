USA : hausse de 0,3% des PPI le mois dernier

10/04/2018 | 14:40

Les prix à la production industrielle (PPI) ont crû de 0,3% en mars aux Etats-Unis en rythme annuel, vient de faire savoir le Département du Travail.



Cette hausse intervient après une précédente augmentation de 0,2% et est supérieure à l'estimation moyenne des économistes de +0,1%.



Hors alimentation et énergie (core), les PPI ont également progressé de 0,3% le mois dernier, contre +0,2% attendu par les économistes et après +0,2% en février.





