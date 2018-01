USA : la croissance manufacturière accélère (IHS Markit)

02/01/2018 | 16:05

L'indice PMI manufacturier des Etats-Unis, calculé par IHS Markit, est passé de 53,9 en novembre à 55,1 en décembre 2017, traduisant ainsi une accélération de l'expansion du secteur manufacturier américain le mois passé à son rythme le plus fort depuis mars 2015.



La production a enregistré sa croissance la plus rapide en onze mois, grâce à des conditions de demande plus favorables et à des volumes de nouvelles commandes accrus, et les créations d'emplois ont augmenté le plus vite depuis septembre 2014.



'Des indicateurs comme le carnet de travail et les achats d'entrants suggèrent que la production va continuer de croitre à un rythme solide alors que nous entrons en 2018', ajoute Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit.



