USA : léger repli de l'ISM des services en mars

04/04/2018 | 16:18

Dévoilé ce mercredi à la mi-journée, l'indice ISM des services aux Etats-Unis s'est établi à 58,8 le mois dernier, ce qui témoigne d'un repli de 0,7 point en données mensuelles.



Cette baisse est légèrement plus marquée que prévu par les économistes, lesquels prévoyaient en moyenne un indice à 59.



Publié quelques minutes auparavant, l'indice PMI des services d'IHS Markit est quant à lui ressorti à 54 au titre du mois clos, après 55,9 en février.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour ces 2 indices la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur américain des services : plus ils sont hauts au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.





