USA : nouvelle hausse des stocks des entreprises en février

16/04/2018 | 16:19

Comme entre novembre et décembre 2017, et comme entre décembre 2017 et janvier, les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,6% en rythme mensuel en février, selon les estimations fournies ce lundi en milieu d'après-midi par le Département du Commerce.



Cette augmentation est rigoureusement conforme à l'estimation moyenne des économistes.



De leur côté, les ventes des entreprises aux Etats-Unis ont crû de 0,4%..



Par rapport au même mois en 2017, les stocks et les ventes des entreprises ont en outre augmenté de respectivement 4 et 5,8% en février 2018, soit un ratio stocks sur ventes à 1,35, contre 1,37 un an plus tôt.





