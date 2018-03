USA : rebond des ventes de logements anciens en février

21/03/2018 | 15:25

La National Association of Realtors (NAR) a fait état ce mercredi en milieu d'après-midi de 5,54 millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé aux Etats-Unis le mois dernier, après 5,38 millions en janvier (chiffre non révisé).



Cette augmentation intervient après 2 baisses consécutives. Elle est par ailleurs supérieure à celle attendue par les économistes, qui tablaient sur 5,41 millions de ventes.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.