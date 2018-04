USA : recul de l'indice Empire State en avril

16/04/2018 | 14:45

L'indice Empire State de la Fed de New York a nettement reculé ce mois-ci, a-t-on appris ce lundi en début d'après-midi, un repli qui témoigne d'un tassement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York.



Il est en effet ressorti à 15,8, après 22,5 en mars (chiffre non-révisé) et alors que le consensus des économistes anticipait une baisse beaucoup moins marquée à 19,8.



Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière locale : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance est élevé.





