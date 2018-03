USA : signaux opposés de l'Empire State et du Philly Fed

15/03/2018 | 14:01

Illustrant une accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York, l'indice Empire State rebondit à 22,5 en février, après 13,2 en janvier et alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'un rebond à 15,5.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit par contre à 22,3 sur le mois en cours, contre 25,8 au précédent, marquant ainsi un ralentissement de croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Le consensus n'attendait qu'un repli vers 23.



Pour rappel, pour ces deux indices calculés par les réserves fédérales locales, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance est élevé.



