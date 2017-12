A son zénith, la tax reform en vue Envoyer par e-mail :

Celui-ci arrive néanmoins à proximité des 25000 points, zone de cours qui pourrait servir de prétexte à quelques dégagements, après un parcours exceptionnel sur l’année 2017 (+25%).



