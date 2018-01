Une dynamique haussière sans faille Envoyer par e-mail :

Les opérateurs parie également sur de bonnes publications de sociétés au quatrième trimestre 2017 et révisent très nettement à la hausse leurs prévisions pour 2018, avec les effets bénéfiques de la réduction d'impôts.



La dynamique reste donc clairement positive en données hebdomadaires au-dessus des 24750 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 semaines.

A plus court terme, seule une rechute sous les 25800 points militerait pour l’amorce d’une consolidation avec les 24750 points comme principal objectif.

Ce mouvement ne remettrait toutefois pas en cause la dynamique de fond.

