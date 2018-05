Montpellier, le 15 mai 2018 - 19h30 CEST

Intrasense et DMS Group entrent en négociation exclusive en vue de l'apport des activités d'imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense

Une opération stratégique pour allier le savoir-faire technologique de la division DMS Imaging à l'expertise logicielle d'Intrasense

Une opération vertueuse pour constituer une offre unique dans le secteur de l'imagerie médicale

Les Conseils d'administration de DMS Group (Euronext - FR0012202497 - DGM), groupe de haute technologie au service du diagnostic médical, de la santé et du bien-être, et Intrasense (Euronext Growth - FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et créateur de Myrian®, se sont prononcés positivement sur le projet d'apport des activités de DMS Imaging, la division d'imagerie médicale de DMS Group, à Intrasense.

Les deux medtechs montpelliéraines, qui adressent toutes les deux le même marché sur le plan mondial, font aujourd'hui le choix stratégique d'unir leurs expertises particulièrement complémentaires dans le domaine de l'imagerie médicale de pointe pour enrichir leurs capacités de développement et bénéficier de fortes synergies issues de ce rapprochement.

« A l'heure de l'intelligence artificielle et des solutions de deep learning, l'industrie de l'imagerie médicale entre dans une nouvelle ère et s'ouvre à de nouveaux relais de croissance, notamment dans les domaines de l'imagerie interventionnelle, de l'oncologie et de l'aide au diagnostic, commente Jean-Paul Ansel,

Président-Directeur général de DMS Group. Ce rapprochement avec Intrasense prend tout son sens pour constituer une offre différenciante et à forte valeur ajoutée, en associant notre socle technologique dans les tables de radiologie, aujourd'hui reconnu comme le plus performant du marché, avec les applicatifs logiciels d'Intrasense. »

Pour Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense, « Ce rapprochement permettrait dans un premier temps à Intrasense d'offrir aux clients de DMS Group l'ensemble de nos solutions d'imagerie médicale et de bénéficier de ses canaux d'accès au marché en France comme à l'international. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie, consistant à nous concentrer sur les industriels, et se voit aujourd'hui renforcée par un accès facilité à la même catégorie de cibles B-to-B et OEM adressées par

DMS Group. »

L'opération vise à aboutir au regroupement des activités d'imagerie des deux sociétés au sein d'Intrasense (2,2 M€ de chiffre d'affaires en 2017), à travers l'apport par DMS Group des activités de sa division d'imagerie médicale, DMS Imaging (qui représente 26,6 M€ de chiffre d'affaires en 2017 sur un total de

27,1 M€ pour DMS Group).

DMS Group deviendrait l'actionnaire majoritaire d'Intrasense et poursuivrait sa stratégie de diversification engagée depuis 2014 à travers le développement de ses divisions DMS Wellness et DMS Biotech.

Intrasense, au-delà de devenir le pôle imagerie médicale de DMS Group, poursuivrait l'intensification de ses développements commerciaux et l'exécution de sa stratégie initiée en 2017.

Le rapprochement entre les activités des deux sociétés créerait des synergies particulièrement favorables à la mise au point de nouvelles solutions innovantes qui soutiendront la croissance des prochaines années.

Principales modalités et calendrier de l'opération envisagée

Cette opération prendrait la forme d'un apport de la branche d'activité imagerie médicale de DMS Group

(DMS Imaging) qui serait alors rémunéré en actions nouvelles Intrasense à émettre.

L'apport partiel d'actifs proposé induit une valorisation des apports égale à 5,7 fois la valorisation du groupe Intrasense sur la base de valorisations provisoires (devant encore faire l'objet de validations par les deux sociétés) estimées à 40 M€ pour le pôle Imagerie Médicale de DMS Group et de 7 M€ (sur une base entièrement diluée) pour Intrasense. En l'état du projet et à l'issue de la réalisation des apports, DMS Group deviendrait l'actionnaire majoritaire d'Intrasense. La cotation des actions Intrasense sur le marché Euronext

Growth serait maintenue, ainsi que la cotation des actions DMS Group, sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment C).

La parité définitive proposée pour l'apport fera l'objet d'un communiqué de presse dès la finalisation des travaux de valorisation des actifs.

Ce projet de rapprochement est conditionné à la finalisation et à la conclusion satisfaisante d'audits réciproques et à l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de déposer une offre publique sur les titres Intrasense sur le fondement des articles 234-8, 234-9 3° et 234-10 du Règlement Général de l'AMF.

Les Conseils d'administration d'Intrasense et de DMS Group devraient se réunir à nouveau d'ici juin 2018 à l'effet d'arrêter les modalités définitives de l'apport, d'autoriser la signature du traité d'apport et de convoquer les assemblées générales des actionnaires d'Intrasense et de DMS Group aux fins d'approbation de l'opération d'apport (sur la base notamment du rapport des Commissaires aux apports qui seront désignés par le Tribunal de commerce de Montpellier).

A propos de DMS Group

Diagnostic Medical Systems Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

▪ Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

▪ DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

▪ DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint- venture. En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€.

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts

DMS Group ACTUS FINANCE ACTUS FINANCE Jean-Paul ANSEL Mathieu OMNES Alexandra PRISA Président Directeur Général Relations Investisseurs Relations Presse 04 67 50 49 00 01 53 67 36 92 01 53 67 36 90 A propos d'Intrasense

Créée en 2004 à Montpellier, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis dans 40 pays bénéficient d'une plateforme unique et intégrée pour lire tout type d'images (IRM, scanner…).

Enrichie d'applications cliniques expertes pour des pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d'image universelle, intégrable dans tous les systèmes d'information de santé. Intrasense compte 45 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement.

Labellisée « entreprise innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création. Plus d'informations sur www.intrasense.fr.

Contacts