DMS Diagnostic Medical : Communiqué – 22/02/2018 – Les solutions de radiologie de DMS Group référencées par UniHA

Les solutions de radiologie de DMS Group référencées par UniHA

Référencement des tables Platinum et Optima pour un volume d'affaires minimum estimé à 5 M€ sur 3 ans

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) annonce que ses tables de radiologie Platinum et Optima viennent d'obtenir le référencement UniHA, 1er réseau français d'acheteurs hospitaliers. Ce nouveau référencement UniHA intervient après celui de la solution Biomod 3S, destinée à l'évaluation et au suivi des déformations de la colonne vertébrale par modélisation 3D en position fonctionnelle.

Tables de radiologie télécommandées polyvalentes, conventionnelles ou à capteur plan dynamique, la Platinum et l'Optima sont des condensés de technologies au service du diagnostic, du patient et du radiologue. Ces solutions harmonieuses, puissantes et fiables permettent une flexibilité maximale pour un vaste panel d'examens, tout en garantissant une excellente qualité d'image.

Ces deux solutions, articulées autour de la même plateforme de développement et de fabrication, permettent ainsi de couvrir l'ensemble des typologies de demande du marché de la radiologie, en répondant aux spécifications les plus exigeantes ou aux configurations plus standards. DMS Group est ainsi en mesure d'apporter une réponse globale dans le cadre de la politique santé que l'Etat souhaite mettre en place vis-à-vis des Groupements hospitaliers de territoire.

Au-delà des importantes perspectives commerciales à moyen terme offertes par ce groupement coopératif qui rassemble la majorité des hôpitaux publics, le volume de chiffre d'affaires initial consécutif à ce référencement est estimé à un minimum de 5 M€ pour DMS Group sur la période contractuelle de 3 ans.

UniHA, 1er acheteur public français dans le domaine de la santé

UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics français. Il est devenu le premier acheteur public français, achetant en 2017 pour 3,4 milliards d'euros et générant environ 185 millions d'euros de gains sur achats. UniHA rassemble à ce jour 64 GHT (Groupements hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité des établissements de santé publics. UniHA permet aux établissements de soins d'optimiser les achats. Il les aide à innover, en lien étroit avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception novatrice des achats. L'enjeu essentiel : apporter à nos concitoyens les meilleurs traitements disponibles, décliner un service hospitalier de haute qualité et préserver un égal accès aux soins.

En ayant recours aux fournisseurs référencés par UniHA, les établissements hospitaliers sont dispensés de toute mise en concurrence, et peuvent ainsi procéder sans appel d'offres à l'acquisition des solutions DMS Imaging, la division imagerie de DMS Group.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

▪ Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

▪ DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

▪ DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

