DMS Diagnostic Medical : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mercredi 2 mai 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-5,92% à 1,59 euro)Le titre est pénalisé par la publication de résultats annuels dégradés. Ainsi, DMS Group a essuyé en 2017 une perte nette, part du groupe, de 2,5 millions d'euros contre une perte de 1 million d'euros en 2016. Le groupe justifie cette dégradation des comptes par le repli des activités historiques de la division DMS Imaging, la politique d'investissements intenses menée pour les divisions DMS Biotech et DMS Wellness, et l'augmentation de la masse salariale et des charges externes liées entre autres à l'accroissement des contraintes réglementaires.