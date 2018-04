DMS Diagnostic Medical : GROUP signe un contrat de distribution avec JCCO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DMS Wellness, la division de DMS Group dédiée au secteur de l’esthétique et du bien-être, annonce la signature d’un contrat de distribution exclusif de sa solution Celliss, équipement haut de gamme pour les soins du corps, en Chine avec la société JCCO. Ce contrat de distribution exclusive porte sur la livraison d’un minimum de 400 machines, étalée sur 5 ans, et pourrait représenter un montant facturé pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros. Les livraisons des premières solutions sont prévues dans les prochaines semaines.Cet équipement est dédié aux traitements amincissant et anticellulite.