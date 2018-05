DMS Group : projet d'apport d'activités à Intrasense

16/05/2018 | 09:16

DMS Group et Intrasense annoncent que leurs conseils d'administration se sont prononcés positivement sur l'entrée en négociation exclusive pour un projet d'apport des activités de DMS Imaging, la division d'imagerie médicale de DMS Group, à Intrasense.



Cet apport partiel d'actifs serait alors rémunéré en actions nouvelles Intrasense à émettre, induisant une valorisation des apports égale à 5,7 fois la valorisation d'Intrasense sur la base de valorisations provisoires.



DMS Group deviendrait l'actionnaire majoritaire d'Intrasense qui, au-delà de devenir le pôle imagerie médicale de DMS Group, poursuivrait l'intensification de ses développements commerciaux et l'exécution de sa stratégie initiée en 2017.



