DMS : contrat de distribution en Chine

16/04/2018 | 18:33

Division de DMS Group dédiée au secteur de l'esthétique et du bien-être, DMS Wellness a signé un contrat de distribution exclusif de sa solution Celliss, équipement haut de gamme pour les soins du corps, en Chine avec la société JCCO, a-t-on appris ce lundi soir.



' Ancien distributeur de l'équipement Cellu M6, JCCO a sélectionné Celliss pour ses résultats remarquables, parce qu'elle est la seule solution mains libres actuellement commercialisée sur le marché et pour son esthétisme soigné ', a expliqué DMS Group.



Ce contrat de distribution exclusive porte sur la livraison d'un minimum de 400 machines, étalée sur 5 ans, et pourrait représenter un montant facturé pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros. Les livraisons des premières solutions sont prévues dans les prochaines semaines.



Commercialisée depuis le début de cette année, la solution Celliss de DMS Wellness avait d'ores et déjà fait l'objet de premières précommandes en 2017, dont la livraison a débuté le mois dernier.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.