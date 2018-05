Forte croissance en Ostéodensitométrie : +58%

Repli ponctuel de l'activité de Radiologie sur le début d'année 2018

Dynamisme des nouvelles activités sous l'effet des contrats signés

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l'exercice 2018.

Données consolidées non auditées en M€

Normes IFRS Chiffre d'affaires

T1 2018 Chiffre d'affaires

T1 2017 Variation DMS Imaging 4,6 6,0 -23% DMS Biotech 0,2 0,1 +68% DMS Wellness 0,1 0,0 n.s. Total Chiffre d'affaires consolidé 4,9 6,2 -20%

DMS Group a annoncé, le 26 juin 2017, la cession de la totalité des actions qu'il détenait au capital de la société Alpha MOS. Alpha MOS est déconsolidé à compter de cette date et traité, en l'application de la norme IFRS 5, en activité abandonnée. Pour rappel, le chiffre d'affaires publié au 1er trimestre 2017 (7,2 M€) incluait Alpha MOS.

Au 1er trimestre 2018, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,9 M€, en repli de -20% par rapport au 1er trimestre 2017, sous l'effet d'un recul ponctuel de l'activité de Radiologie en début d'année partiellement compensé par la forte croissance en Ostéodensitométrie, avec un marché qui témoigne de signaux de reprise, et par le dynamisme des nouvelles divisions qui commencent à bénéficier de la montée en puissance des nombreux contrats conclus en 2017.

Commentaires par activités

Au sein de la division DMS Imaging, l'activité Ostéodensitométrie a enregistré une forte croissance (+58%), notamment sous l'effet de deux beaux contrats auprès de pays du Moyen-Orient et d'Asie.

En Radiologie, le début d'année s'est avéré moins soutenu que l'an dernier, tant en France qu'à l'international. Il convient de noter que la commande de 1,9 MUSD (1,6 M€) pour la fourniture d'unités de radiologie à destination des hôpitaux du Ministère de la Santé égyptien n'a pas encore été facturée. DMS Group confirme que cette commande sera livrée, et donc facturée, au cours de l'exercice.

Par ailleurs, les premières ventes de solutions de radiologie, tables Platinum et Optima, sous l'effet du référencement par UniHA (lire le communiqué de presse du 22 février 2018) interviendront à compter du 3ème trimestre 2018. DMS Group rappelle que le volume de chiffre d'affaires initial consécutif à ce référencement est estimé à un minimum de 5 M€ sur une période contractuelle de 3 ans.

DMS Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 0,2 M€, en progression trimestrielle de +68%, sous l'effet du développement des solutions de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) en Europe, avec notamment la signature de deux nouveaux contrats aux Pays-Bas et en Espagne au mois de mars. 2018 sera marquée par la montée en puissance progressive des nombreux contrats de distribution conclus en Asie/Océanie et au Moyen-Orient au cours de la 2nde moitié de l'année 2017, au fur et à mesure de la finalisation des processus d'homologation et de mise sur le marché par les autorités de santé des différents pays.

DMS Wellness a enregistré ses premières facturations au 1er trimestre 2018, marqué par le démarrage des livraisons, en mars 2018, de la solution Celliss dédiée aux traitements amincissants et anticellulite. Les ventes vont s'accélérer au cours des prochains trimestres sous l'effet des deux contrats majeurs récemment conclus en Chine et au Japon. Celliss a obtenu, début 2018, le marquage CE, marquage réglementaire permettant notamment sa commercialisation dans l'ensemble de l'Union européenne.

Calendrier financier 2018

DMS Group publie son agenda financier 2018. Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

Date Publication 28 août 2018 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 (non audité) 28 septembre 2018 Résultats semestriels 2018 (examen limité) 15 novembre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité) 14 février 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018 (non audité)

A propos de DMS Group DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain. Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture. En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM). Plus d'informations sur www.dms.com.

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Alexandra PRISA

Relations Presse

01 53 67 36 90

