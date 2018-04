Dms (diagnostic Medical Systems) : Nombreuses avancées pour la division DMS Biotech

§ Signature de deux nouveaux accords pour les solutions de lipofilling en Europe

§ Résultats positifs de l'étude pour le traitement de l'arthrose canine

§ Dépôt d'un nouveau brevet pour l'obtention de cellules du tissu adipeux

DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) annonce la signature, via sa division DMS Biotech, de deux nouveaux contrats de distributions pour ses solutions de lipofilling, aux Pays Bas et en Espagne avec les sociétés Emdamed B.V. et MBA. Ces sociétés, acteurs majeurs sur leurs marchés respectifs devraient permettre, à court terme, d'augmenter significativement les ventes des dispositifs Adip'Sculpt (kits de lipofilling spécifiques pour le visage et les petits volumes et kits de lipomodelage dédiés aux volumes plus importants utilisés pour les chirurgies mammaires et glutéales) en Europe.

Le lipofilling est une technique chirurgicale d'autogreffe visant à prélever du tissu adipeux (graisse) sur un individu pour le réinjecter dans les zones qui manquent de volume (visage, poitrine, fessiers, mollets). Cette solution de lipofilling, facial et mammaire, est le résultat de plusieurs années de recherche, au sein de la société Stemcis, sur l'utilisation du tissu adipeux pour la reconstruction des tissus mous. Cette solution permet le respect de l'intégrité tissulaire du début à la fin de l'opération, grâce à un protocole spécifique qui assure une survie optimale des cellules adipocytaires, et donc une très bonne efficacité de la greffe de tissu.

Résultats positifs de l'étude prospective pour le traitement de l'arthrose canine

DMS Biotech annonce avoir finalisé l'étude prospective portant sur l'évaluation de la technologie de Stemcis dans le traitement de l'arthrose canine. En collaboration avec l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (Oniris), 22 chiens ont été traités et le suivi des animaux à six mois montre une diminution très significative de la douleur (-47%) et de la boiterie (-75%), ainsi qu'une amélioration dans les activités quotidiennes. Aucun effet indésirable n'a été constaté après traitement.

Cette nouvelle technologie, utilisant les cellules du tissu adipeux, pourrait être une alternative intéressante aux traitements anti-douleurs habituellement prescrits pour l'arthrose.

Ces résultats sont très encourageants pour l'essai clinique en cours chez l'humain portant sur 40 patients atteints d'arthrose du genou. Les inclusions et les interventions chirurgicales ont été finalisées à l'issue du 1er trimestre 2018. L'ensemble des patients fait maintenant l'objet d'un suivi régulier pour évaluer l'effet du traitement dans le temps. L'état d'avancement actuel permet déjà d'attester de la sécurité de l'injection à court terme, ainsi que l'aspect peu invasif de la technique. Les résultats à moyen terme (6 mois post-injection) seront analysés et communiqués au 3ème trimestre 2018. Les résultats à plus long terme (1 an post-injection) paraîtront au 1er trimestre 2019.

Dépôt de brevet sur un nouveau procédé d'obtention de cellules du tissu adipeux

DMS Biotech est heureux d'annoncer le dépôt d'un brevet sur un nouveau procédé d'obtention de cellules du tissu adipeux par action mécanique. Ce dispositif innovant permet, en quelques minutes, d'extraire certaines populations cellulaires spécifiques du tissu adipeux, alors que les procédés classiquement utilisés prennent généralement de 1 à 3 heures.

Les cellules extraites grâce à ce nouveau procédé font actuellement l'objet d'une étude pré-clinique sur le rat afin de tester leur efficacité sur le traitement des dysfonctions érectiles.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

§ Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

§ DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

§ DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

