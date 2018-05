DNXCorp : recul de 12,2% du CA au 1er trimestre

10/05/2018 | 15:53

DNXCorp affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de 7,3 millions d'euros, en recul 12,2% sur un an avec une légère baisse de 1,4% pour les activités paiements et services web et de 15,2% pour les activités divertissement.



Les services Web sont impactés par la nouvelle politique de développement prioritaire de services B2B, plus pérennes que les services B2C mais plus longs à développer, alors que les services paiements restent stables sur cette période creuse.



Au sein du divertissement, les activités webcam subissent une saisonnalité des ventes traditionnellement défavorable sur ce premier trimestre, tandis que les services rencontre sont impactés par des problèmes techniques.



