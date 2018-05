COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 09/05/2018, 18h00

Chiffre d'Affaires

Premier Trimestre 2018 : 7,3 M d'euros

DNXcorp annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, arrêté au 31 Mars :



en milliers d'euros (IFRS)

chiffres non audités T1 2018 T1 2017 T1 2018

vs

T1 2017 Services Web et Paiements

1 768

1 793

- 1,4% Services Divertissement

5 516



6 503

- 15,2%

CA TOTAL

7 284 8 296 - 12,2%

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit à 7,3 M€, en recul 12,2% sur un an et de 4,7% par rapport au quatrième trimestre 2017.

Les activités Paiements et services Web affichent un léger recul de 1,4% sur un an, totalisant 1,8 M€ de chiffre d'affaires. Par rapport au quatrième trimestre 2017, le recul est plus net, de 10,7%. Les services Web sont impactés par la nouvelle politique de développement prioritaire de services B2B, plus pérennes que les services B2C mais plus longs à développer.

Les services Paiements restent stables sur cette période creuse. En effet les clients marchands sont majoritairement issus du secteur hôtelier dont l'activité est plus réduite en hiver.

Les activités Divertissement s'établissent à 5,5 M€, en recul de 15,2% sur 1 an et de 2,6% par rapport au quatrième trimestre 2017. Les activités webcam subissent une saisonnalité des ventes traditionnellement défavorable sur ce premier trimestre. Elles restent malgré tout en croissance sur un an et confirment leur dynamisme.

Les services Rencontre ont été impactés par des problèmes techniques sur le premier trimestre mais la nouvelle version des sites finalisée début Avril a pu être mise en ligne, apportant plus de stabilité et de meilleures performances.

Prochaine publication : chiffre d'affaires deuxième trimestre 2018

02 août 2018

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXcorp intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer avec succès depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques (e-commerce, rencontre…) et de proposer aux marchands du web des solutions performantes pour optimiser leurs encaissements.

DNXcorp dispose d'une licence européenne d'Emetteur de Monnaie Électronique et d'une licence d'Etablissement de Paiement. Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie plus de 90 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 43 M€ en 2016. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C).

Code MNEMO : DNX

CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dnxcorp.com

Contact : corporate@dnxcorp.com

Tél : + 352 27 00 28 00

ACTIFIN

Stéphane Ruiz - Relations analystes investisseurs

Tél : 01 56 88 11 11 / sruiz@actifin.fr

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53248-cp-dnx-ca-t1-2018.pdf

