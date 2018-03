Dnxcorp Se : DNXCorp : Résultats Annuels 2017. Résultat Opérationnel : 5,4 M EUR .

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 15/03/2018

Résultats Annuels 2017

Résultat Opérationnel : 5,4 M€

DNXcorp annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31/12/2017 :



En K€

IFRS

Annuel 2017

Annuel 2016 (*)

Variation 2017 vs 2016

Chiffre d'Affaires



31 310



39 244



-20,2%

Résultat Opérationnel

% du CA

5 419

17,3%

5 006

12,8%

8,3%



Résultat net des activités poursuivies

% du CA

5 113



16,3%

4 617



11,8%

10,7%

Résultat net des activités cédées

110



-551

Résultat Net

avant dépréciation du goodwill

% du CA

5 223



16,7%

4 066



10,4%

28,5%

Résultat Net part du groupe avant dépréciation de goodwill

% du CA



3 022

9,7%



3 288

8,4%



- 8,1%

Dépréciation de Goodwill

6 034

18 936



Résultat net part du groupe après dépréciation de Goodwill

-3 012





-15 648







* Les données publiées au titre de l'exercice 2016 ont été retraitées en application de la norme IFRS 5

Progression de la rentabilité et du résultat net

Le résultat opérationnel de l'exercice 2017 s'établit à 5,4 M€, en progression de 8,3% par rapport à l'exercice précédent. Les bonnes performances du pôle Paiements et Services Web font progresser le résultat du Groupe. Les activités Divertissement sont en recul sur l'année mais ont fortement progressé au 2ème semestre par rapport au premier.

La rentabilité opérationnelle progresse fortement, passant de 12,7% à 17,3% du chiffre d'affaires. Entamée en début d'année, l'optimisation des dépenses marketing des activités Divertissement a encore été renforcée sur le deuxième semestre, avec le succès d'une nouvelle stratégie d'achats d'espaces. Parallèlement les nouvelles activités en forte progression nécessitent des charges marketing moins importantes et contribuent donc au renforcement de la rentabilité du Groupe.

Grâce à la mise en œuvre d'une politique de révision et d'optimisation de l'ensemble de coûts, les charges fixes ont été réduites de 10% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net des activités poursuivies, excluant l'activité e-commerce produits cédée en Octobre, progresse ainsi de 10,8% par rapport à l'exercice 2016, s'établissant à 5,1 M€.

La cession de l'activité e-commerce produits compense les pertes de l'activité cédée sur l'exercice et permet une contribution de 0,1 M€ au résultat de net 2017, contre une perte de 0,5 M€ en 2016.

Le résultat du Groupe (avant dépréciation de Goodwill) s'établit ainsi à 5,2 M€, en progression de 28,5%.

Recul du résultat net part du Groupe

Le pôle Paiement et Services Web, dont les résultats ont fortement progressé, est opéré par deux filiales non détenues à 100%. Le résultat net part du groupe 2017 (avant dépréciation du goodwill) ressort ainsi à 3,0 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2017, en recul de 8,1% par rapport à l'exercice 2016.

Dépréciation du Goodwill

Suite à la diminution des ventes de l'activité Divertissements, le Groupe a comptabilisé une dépréciation du goodwill de 6,0 M€ sur l'exercice.

Une situation financière qui reste saine

La trésorerie nette s'établit à 11,4 M€ au 31 décembre 2017. Le BFR reste largement négatif à -4,5M€. Le Groupe DNXcorp reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Versement d'un dividende

Respectant sa politique de distribution d'un dividende correspondant à 66% du résultat net part du Groupe (avant dépréciation du goodwill), DNXcorp proposera à l'assemblée générale du 9 mai 2018 un versement de dividende de 0,70 € par action dans le courant du mois de Juillet.

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXcorp intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer avec succès depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques (e-commerce, rencontre…) et de proposer aux marchands du web des solutions performantes pour optimiser leurs encaissements.

DNXcorp dispose d'une licence européenne d'Emetteur de Monnaie Électronique et d'une licence d'Etablissement de Paiement. Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie plus de 100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 43 M€ en 2016. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C).

Code MNEMO : DNX

CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dnxcorp.com

Contact : corporate@dnxcorp.com

Tél : + 352 27 00 28 00

ACTIFIN

Stéphane Ruiz - Relations analystes investisseurs

Tél : 01 56 88 11 11 / sruiz@actifin.fr

