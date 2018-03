DOLLAR GENERAL : dévoile des ventes trimestrielles supérieures aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dollar General a dévoilé un bénéfice net en hausse de 72%, à 712,15 millions de dollars, au quatrième trimestre clos début février. Son bénéfice par action est ressorti à 2,63 dollars. Ajusté d'un bénéfice de 1,15 dollar par action lié à la réforme fiscale, le bénéfice par action de Dollar General a atteint 1,48 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel de Dollar General a progressé de près de 2% au quatrième trimestre pour atteindre 6,13 milliards de dollars. A magasins comparables, les ventes ont augmenté de 3,3%.Le consensus FactSet prévoyait un bénéfice par action de 1,48 dollar, des ventes de 6,21 milliards et une croissance en données comparables de 2,5%.Pour 2018, Dollar General prévoit une croissance de ses ventes d'environ 9%, une croissance à magasins comparables d'environ 2,5% (mid-2% range) et un bénéfice par action compris entre 5,95 et 6,15 dollars. FactSet cible une croissance organique de 2,5% et un bénéfice par action de 5,63 dollar.