Dollar General : des prévisions annuelles solides

15/03/2018 | 13:09

Dollar General a fait état ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice par action (BPA) de 2,63 dollars au titre du quatrième trimestre de son exercice, soit une hausse de 1,14 dollar en glissement annuel.



Sur une base ajustée, le BPA est ressorti très exactement conforme à l'estimation moyenne des analystes de 1,48 dollar.



Déception en revanche sur le plan du chiffre d'affaires, lequel n'a crû que de 100 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre précédent à 6,1 milliards alors que le consensus prévoyait 6,2 milliards de dollars.



Dollar General n'en a pas moins augmenté son dividende trimestriel de 12% à 29 cents par action et table sur un BPA compris entre 5,95 et 6,15 dollars à fin 2018. Moins confiant, le marché vise quant à lui 5,63 dollars.





